Эксперты назвали города России, где построят больше всего ТЦ

Новости 22.10.2019 8:45 28

В 2020 году крупнейшие торговые центры будут открываться уже не в Москве, а в регионах, информирует РБК со ссылкой на экспертов.

Россия занимает первое место среди европейских стран по объему строительства торговой недвижимости. За первые шесть месяцев 2019 года по всей стране было введено почти 200 тысяч кв. м новых торговых площадей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Исследование провела компания Cushman & Wakefield. Более половины готовых объектов было сдано в Москве.

Несколько лет назад лидером по вводу в эксплуатацию торговых площадей был Барнаул, однако в последнее время в столице Алтайского края ничего не строилось. Кроме того, на сайтах объявлений можно встретить информацию о продаже ряда ТЦ.

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В Cushman & Wakefield уверены, что следующий год станет прорывным в плане строительства ТЦ для регионов. Ожидается, что крупнейшие проекты появятся в Екатеринбурге, Перми, Грозном и Кирове.

Сейчас в стадии строительства находится всего около 5,4 млн кв. м новых торговых площадей. Они должны открыться в конце текущего года и в 2020 году. Из этого числа 8% торговых площадей могут открыться еще позже.

Однако, несмотря на приличные объемы нового строительства, уровень наличия торговых площадей в России почти в два раза ниже, чем в среднем по Европе — 151 кв. м на 1 тысячу человек против 298 кв. м.