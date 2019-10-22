Международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска может обойтись в 500 млн рублей

Новости 22.10.2019 8:15 64

В аэропорту Горно-Алтайска планируют построить международный терминал. На разработку проекта могут потратить более 500 млн рублей. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на гендиректора аэропорта Сергея Круглова.

«Мы ожидаем, что до конца года будет подписано постановление правительства РФ об открытии пункта пропуска в аэропорту Горно-Алтайска. Если в этом году мы получим такой документ, то в конце 2022 года вполне может состояться первый международный рейс. И к этому времени уже будет построен терминал», - прокомментировал руководитель аэропорта.

По его словам, в первую очередь планируется открытие рейсов в города Китая и Казахстана. Такое решение обусловлено тем, что «китайцы - очень азартные люди, для которых действует игорная зона «Сибирская монета». Кроме того, население Кош-Агачского района Республики Алтай на 50% состоит из этнических казахов, которые поддерживают родственные и дружеские связи с жителями Казахстана, но в настоящее время им приходится в течение двух суток ехать на автотранспорте, чтобы навестить друг друга.

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Круглов считает, что помимо аэровокзала для приема пассажиров международных линий необходимо также подготовить дополнительные рулежные дорожки, перрон, места для стоянки воздушных судов.

Важно отметить, что при этом в 2021 году подойдет время капремонта взлетно-посадочной полосы в Горно-Алтайске. Поэтому руководитель аэропорта надеется, что работы по созданию инфраструктуры для международного авиасообщения и обновление ВПП будут идти одновременно.

Ранее глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что провел переговоры с АФК "Система" и Сбербанком, и "они готовы построить международный терминал".

Круглов также сообщил, что пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска по итогам 2019 года может увеличиться на 55%.

«Такого роста нет ни у одного аэропорта РФ. По итогам 9 месяцев мы обслужили 78,54 тысячи пассажиров, что на 46,7% превышает уровень того же периода прошлого года. По итогам года рост составит 55%, но не исключаем, что и больше - тогда мы перейдем в категорию аэропортов с годовым пассажиропотоком от 100 тысяч человек», - привел статистику гендиректор аэропорта. Для сравнения, в 2018 году услугами аэропорта воспользовались 62,1 тысяча человек.

Рост пассажиропотока обусловлен увеличением числа рейсов в Горно-Алтайск.

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«В прошлом году в зимний период выполнялось два рейса в неделю, в этом году их пять: помимо того, что авиакомпания «Сибирь» увеличила частоту до трех рейсов в неделю, еще и авиакомпания «Победа» сохранила полеты в зимний период», - подчеркнул Круглов.

В 2010 году АО «Сибмост» приобрело аэропорт Горно-Алтайска, который в последние 20 лет не функционировал, и приступило к его реконструкции. В объект было вложено 1 млрд рублей. В декабре 2011 года аэропорт возобновил деятельность. В 2017 году АФК «Система» и ООО «СБК Баланс» (принадлежит Сбербанку) выкупили аэропорт , получив 60% и 40% долей соответственно.