Жена барнаульского журналиста объяснила, зачем проводит пикеты против отеля Radisson

Новости 21.10.2019 18:50 15

Жительница Барнаула Татьяна Труфанова провела серию одиночных пикетов с целью, привлечения внимания к проблеме сокращения «зеленых уголков» в центре города. На прошедших выходных она стояла на площади Октября возле памятника Сеятелю и в сквере у площади Сахарова, где могут построить гостиницу Radisson. Об этом пишет «КП-Барнаул».

О своем протесте она сообщила и в своем профиле в Instagram.

«Оставьте горожанам сквер!», «Посадите деревья у Сеятеля и театра!», – написано на ее плакатах.

Труфанова пояснила, что после пикета у сквера она решила, что не будет останавливаться и продолжит проявлять гражданскую активность. По ее мнению, люди сейчас разочарованы новостями о строительстве гостиницы на месте сквера, но боятся высказать свою позицию.

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Свои действия она также объясняет тем, что покупала квартиру в районе сквера именно из-за своих детей, чтобы им было где погулять.

«Одиночный пикет не обязательно проводить одному. Можно меняться раз в полчаса или час, держать один и тот же плакат или разные. Мне кажется, если люди будут хотя бы так выражать свою позицию, их услышат. Я сама еще раз выйду на пикет, однозначно. Я не боюсь», – заявила Татьяна.

Привлекает внимание еще один факт – Татьяна Труфанова приходится супругой журналисту регионального телеканала Катунь-24 Константину Ганову. Он, в свою очередь, поддерживает строительство гостиницы на месте сквера, о чем высказывался в соцсетях.