Бийчанин признан виновным в зверском убийстве двух человек

Новости 21.10.2019 19:10 165

В Бийске 20-летний местный житель признан виновным в жестоком убийстве двух человек, а также ряде других преступлений.

Как пишет пресс-служба регионального Следкома, в один из вечеров октября 2018 года ранее судимый житель города Бийска в состоянии алкогольного опьянения встретил на улице 44-летнего пьяного мужчину. Между ними возник конфликт, который закончился поножовщиной. В результате подсудимый нанес потерпевшему многочисленные ранения, от которых мужчина скончался на месте.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова рассказала, что после совершения убийства, подсудимый вернулся к себе домой, куда также пришла его 18-летняя знакомая.

Тройное убийство: житель Алтая до смерти забил супругу, ее брата и случайного гостя Новости 09.08.2019 8:45 Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 631

«Решив завладеть ее имуществом, в том числе мобильным телефоном, молодой человек напал на девушку, нанеся ей не менее 35 ударов ножом. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник снял с потерпевшей одежду и с ее личными вещами сжег в печи бани. Тело убитой девушки мужчина переместил за пределы усадьбы, где также надругался над ним», - говорится в сообщении СК.

Более того, следователями установлен факт совершения мужчиной в период с августа по октябрь 2018 года полового преступления в отношении 15-летней девушки.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание по совокупности приговоров в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.