Экс-сотрудники комитета по образованию Барнаула получили условные сроки за хищение

Новости 21.10.2019 18:12 59

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор двум бывшим сотрудникам комитета по образованию Барнаула, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что экс-работники комитета похитили около 500 тысяч рублей. Примерно половину похищенных средств подсудимые добровольно возместили до окончания судебного следствия.

«В течение нескольких лет сотрудники комитета похитили полмиллиона рублей путем формирования незаконных платежных поручений, перечисления денежных средств, в том числе предназначенных для выплаты компенсации части родительской платы родителям воспитанников детских садов, на подконтрольные банковские счета посторонних лиц», - говорится в сообщении прокуратуры.

Злоумышленники были осуждены за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору.

Аферистам назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, с них взысканы средства в размере 200 тысяч рублей, которые они похитили у потерпевших.