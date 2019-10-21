Что делать, если получили травму в общественном транспорте?

Новости 21.10.2019 16:50 101

Для многих горожан дорога на общественном транспорте является настоящем испытанием: пробки на дорогах, набитый битком автобус или трамвай.

Причем на этом мучения пассажиров не заканчиваются, ведь подчас рискованные маневры или стиль вождения водителей нередко приводит к травмам: синякам от удара при резком торможении, ссадинам, а иногда и к более тяжелым последствиям.

Так как же поступить в ситуации, когда обычная поездка обернулась получением ущерба для здоровья пассажира? Действительно, мало кто задумывается о таких вопросах, как права и обязанности пассажиров. Оказавшись в конфликтной или чрезвычайной ситуации, человек просто не знает, как себя вести. «Политсибру» выяснил у юриста, куда пассажирам обращаться, если они пострадали в общественном транспорте, какие документы необходимы и полагается ли им компенсация.

Как выяснилось, в стоимость поездки на общественном транспорте входит обязательная страховка пассажира. Следовательно, если человек при поездке получил травму, то он имеет право на страховые выплаты.

Алгоритм действий, когда пассажир пострадал во время поездки

К сожалению, травмы, полученные в автобусе – не такая уж редкость. Юрист Александр Парасотченко обратил внимание, что перевозчик обязан обеспечить обязательное страхование жизни, здоровью и имущества пассажиров.

Информацию о страховой компании перевозчик обязан разместить на видном месте в транспортном средстве. Обычно реквизиты страховой компании размещаются на кабине водителя общественного транспорта.

С требованием о компенсации причинённого вреда в первую очередь пострадавшему необходимо обратиться к страховой организации перевозчика с письменным заявлением о выплате страхового возмещения.

Какие документы потребуются?

- письменное заявление в страховую компанию, в котором нужно подробно изложить обстоятельства и характер причинения вреда, в том числе время, место и дату события, вид транспортного средства и его номер, рейс (маршрут следования), наименования перевозчика;

- паспорт и медицинский полис потерпевшего или его близких (в случае смерти);

- билет на проезд в данном транспорте.

Дополнительно могут быть предоставлены:

- данные свидетелей аварии (паспортные данные, адреса);

- документы и чеки, подтверждающие затраты на лекарства и лечение;

- справки, выданные медицинской организацией с указанием характера травмы.

Следует понимать, что даже в случае добровольного удовлетворения требований страховой компанией, пострадавший пассажир не лишён права уже в суде потребовать от самого перевозчика компенсации морального вреда.

Важно отметить, принять решение о выплате или об отказе в выплате возмещения страховая компания должна в течение 30 календарных дней со дня получения всех документов.

Куда обращаться, если отказывают в компенсации?

В случае неправомерного отказа страховщика в компенсации причиненного ущерба, пассажир вправе обратиться с соответствующей жалобой в надзорные органы Ространснадзора, Национального Союза Страховщиков Ответственности, органы прокуратуры, либо обратиться с исковым требованием в суд.