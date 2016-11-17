Алтайский арт-критик попросил губернатора вспомнить Достоевского

Новости 21.10.2019 16:25 334

Арт-критик Вадим Климов опубликовал в Сети публичное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой создать комиссию по увековечению в Барнауле памяти писателя Фёдора Достоевского.

Кроме того, Климов намерен инициировать конкурс на создание скульптурного и архитектурного проекта в честь знаменитого литератора. Ранее активисты уже выступали с подобной идеей, но проект не получил поддержки. В частности, сторонники строительства памятника Достоевскому указывали на то, что писатель приезжал в Барнаул три раза.

Вадим Климов добавил, что существует целая история о том, почему Достоевский хотел поселиться именно в Барнауле, упоминал город в своих письмах 45 раз, а подарки возлюбленной покупал на нынешнем Старом базаре.

Спартак-2 хотят переименовать в площадь Достоевского Новости 17.11.2016 20:55 154

«Господин Виктор Петрович Томенко! Убедительно прошу Вас создать комиссию по увековечению памяти писателя Ф.М. Достоевского. Предлагаю объявить конкурс на создание скульптурного и архитектурного проекта. Ваш предшественник Александр Карлин оставил барнаульцам и жителям Алтайского края на память скульптурную композицию посвященную переселенцам на Алтай, которую в народе называют «Сеятель». Она на века останется в центре города как символ крестьянства и народного творчества», - говорится в обращении Климова.

В беседе с «Политсибру» арт-критик отметил, что педалирует эту тему уже много лет и объяснил, почему этот вопрос необходимо решать на региональном уровне: «А на каком уровне что-то можно решить в Барнауле? Я же не трубу у себя в квартире предлагаю менять. Все памятники всегда устанавливаются по конкурсу. Это общая практика. За редким исключением», - прокомментировал галерист.

Памятник Достоевскому собираются установить в Барнауле Новости 01.07.2016 1:10 197

Он добавил, что проект реальный и для создания памятника необходимо официально объявить о начале открытого конкурса на лучший эскиз памятника писателю. Попробовать свои силы должны профессиональные скульпторы и архитекторы.

Член Международного общества Достоевского, кандидат филологических наук Елена Сафронова считает, что памятник Федору Михайловичу может стать отправной точкой для новых экскурсий по туркластеру «Барнаул – горнозаводской город».

«Литература – величайший фундамент культуры. Все местечковые литературные мероприятия, за исключением Шукшинских чтений, остаются интересными лишь узкому кругу любителей. У памятника Пушкину раз в год вручают поэтическую премию, к памятнику Рождественскому раз в год приносят цветы в «Рождественские чтения». И памятник Достоевскому станет центром культурного притяжения», - уверен Вадим Климов.