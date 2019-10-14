Власти рассказали, грозит ли Барнаулу транспортный коллапс из-за ремонта Старого моста

Новости 21.10.2019 15:50 264

Напряженность движения в Барнауле из-за ремонта Старого моста будет в любом случае, особенно это касается туристического сезона. Об этом рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев во время пресс-конференции в правительстве в понедельник, 21 октября.

По словам министра, мост, находящийся на балансе федерального дорожного агентства, будет перекрыт в следующем году. Компания уже выполнила проект ремонта моста и в 2020 году должна приступить к активной фазе ремонтных работ.

«Без закрытия движения ремонт там выполнить невозможно. Схема работ рассматривается с планом двустороннего ремонта, что позволит завершить работы за два года, а не за четыре, как планировалось изначально», - рассказал Дементьев.

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Магистрали в городе, связанные с мостом и идущие в его направлении, в текущем году были отремонтированы. Речь о дорожных объектах на Ленинском и Комсомольском проспектах. Для этого пришлось менять схему движения.

«Образно говоря, «война» покажет план маневров. По ситуации станет понятно, что нужно сделать для того, чтобы минимизировать возникающие сложности по трафику», - объяснил министр ситуацию с мостом.

Любопытно, что сроками окончания ремонта называют ноябрь 2021 года, а в конце мая того же года в Барнауле запланирован этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, что может привести к более серьезным проблемам на дорогах. Ранее Александр Дементьев говорил об альтернативной дороге через Новоалтайск, которая соответствует всем требованиям.

Что касается проекта нового обхода Барнаула, то на сегодняшний день нет проекта третьего моста, но есть проект строительства обхода, протяженностью 68 км, который включает в себя мостовое сооружение, более семи развязок в разных уровнях. Его общая стоимость порядка 50 млрд рублей. Дементьев уточнил, что пока рано говорить о дате начала строительства.