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Две алтайские компании вошли в список 600 крупнейших в России

Новости
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«Мария-Ра» и «Алтайвагон» вошли  в список ТОП-600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции, пишет «Коммерсант».

«Мария-Ра» заняла 164-е место и показала объемы реализации в размере 87,369 млрд рублей. Прибыль до налогообложения в 2018 году составила 2,61 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,061 млрд рублей. В этом списке «Мария-Ра» потеряла 9 позиций, так как в прошлом году занимала 155 место.

«Алтайвагон» разместился на  464-м месте. Его объемы реализации – 28,01 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 1,735 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,249 млрд рублей.

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По сравнению с предыдущим годом «Алтайвагон» показал темпы прироста объемов реализации на уровне 51,7%, а «Мария-Ра» – 10,2%.

В первую тройку списка традиционно входят «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть».

Напомним, в 2018 году обе компании попали в российский ТОП-500 по выручке компаний России. «Мария-Ра»  заняла 149-е место, а «Алтайвагон» расположился на 488-й строчке.

Автор: Политсиб.ру

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