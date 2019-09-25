Каждая десятая российская компания начнет 2020 год с сокращений

Новости 21.10.2019 14:20 156

Почти каждая десятая российская компания планирует провести сокращение штата в 2020 году. Всего аналитики опросили порядка 150 российских организаций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Любопытно, что данный показатель стал меньше, чем годом ранее: в 2019 году о намерении уволить сотрудников сообщили в каждой пятой фирме. Таким образом, фактическое сокращение персонала отметили около 19 процентов опрошенных компаний, а 49 процентов работодателей заявили об увеличении числа работников.

Говоря о планах на 2020 год, 55% опрошенных предпринимателей планируют увеличить фонд оплаты труда, 8% - не исключают его уменьшения. 62% работодателей рассчитывают набрать новых сотрудников, и лишь 9%, как говорилось ранее, не исключают увольнений.

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В Минтруде подтвердили информацию о том, что сейчас рынок труда находится в стабильном состоянии. По состоянию на 1 октября в стране было зарегистрировано 662,2 тысячи безработных, а уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента. В ведомстве рассчитывают, что в 2020 году безработица останется примерно на том же уровне.

По данным СМИ, под сокращения могут попасть до 51,6 тысяч россиян. Наибольший риск остаться без зарплаты у работников на обрабатывающих производствах (12,6 тыс. человек), под «раздачу» также попадут работники госслужбы (7,7 тыс.) и сферы образования (5,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что кадровый состав в сфере госуправления ждут серьезные сокращения. Так, в 2020 года по стране начнется реализация реформы госуправления, главная цель которой, оставление зарплат служащим на конкурентном уровне.