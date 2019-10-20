«Умные» часы с тревожной кнопкой от МТС помогут пожилым людям

Новости 20.10.2019 14:15 35

Компания МТС запустила акцию, благодаря которой можно приобрести часы Aimoto Senior для старшего поколения на выгодных условиях.

Через гаджет в любой момент вы сможете связаться со своим родственником, а он - с вами. Кроме того, у часов есть датчик падения, который оповестит вас об экстренной ситуации, и тревожная кнопка, одного нажатия на которую достаточно, чтобы подать сигнал SOS в круглосуточный диспетчерский центр и близким. В МТС эти часы можно приобрести с большой скидкой, а заодно получить связь и сервис экстренной помощи на льготных условиях.

Подробнее об умных часах

Этот гаджет специально разработан для людей, которые могут испытывать сложности со зрением: у часов большой экран, текст и символы на котором - крупные и яркие. Возможные проблемы со зрением учтены и в управлении: кнопки большие, их всего три.

Часы помогут владельцу или - удалённо - его родственнику внимательно следить за здоровьем: в гаджет встроен датчик измерения пульса, давления, шагомер, а также есть функция напоминания о приёме лекарств.

Через часы их носитель может общаться со своими близкими, как по телефону. Поддерживаются также голосовые сообщения. При этом на часы позвонить могут лишь те, чьи номера добавлены в записную книгу гаджета, - до десяти номеров. Никаких случайных звонков, рекламы, мошенников.

Безопасность ваших близких

Наконец, важнейшая функция часов - помощь в экстренной ситуации.

Во-первых, близкие владельца часов смогут постоянно отслеживать его местоположение благодаря модулю спутниковой навигации. Вы всегда будете знать, где ваш родственник с часами, даже если он заблудится и не сможет сказать, в каком именно месте находится.

Во-вторых, в часы встроен датчик падения, который сообщит о факте срабатывания близким: они смогут оперативно отреагировать на чрезвычайную ситуацию, если она произойдёт.

В-третьих, на часах есть тревожная кнопка, которая позволяет одним нажатием сообщить об экстренной ситуации — в круглосуточный центр мониторинга и близким.

Причины купить умные часы Aimoto Senior именно в МТС

По акции, которая продлится до конца 2019 года, часы Aimoto Senior можно купить в МТС вместе с SIM-картой для связи с большой выгодой:

•Цена 4 490 рублей вместо обычных 5 999 рублей.

•Комплект с тарифом «Умное устройство» по спеццене 250 рублей.

•Связь для часов по тарифу «Умное устройство» - бесплатно на три месяца.

•Опция с дополнительным пакетом 200 минут для общения - бесплатно на три месяца.

•Сервис «Кнопка жизни» от партнёра МТС, обеспечивающий экстренную связь с часами, - бесплатно на три месяца.

Купить Aimoto Senior

Условия использования услуг по акции действительны, если SIM-карта с тарифом «Умное устройство», купленная в комплекте с часами, установлена именно в этих часах. Подробнее об акции можно прочитать на этой странице. Подробнее о сервисе «Кнопка жизни» и его стоимости по окончании льготного периода читайте здесь.