Депутаты Госдумы разработали штрафы для иностранных СМИ, нарушающих день тишины

Новости 21.10.2019 13:55 129

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законодательство, которые предполагают штраф для иностранных СМИ в размере 4% от оборота или 2,3–3,5 млн рублей за нарушение дня тишины во время выборов в России. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единая Россия», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.

Соответствующую поправку предлагается внести в ст. 5.11 КоАП. По словам депутата, еще одно изменение касается закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», куда предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут издания, зарегистрированные за границей. Поправка должна регулировать их деятельность во время избирательной кампании.

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Шхагошев, объясняя инициативу депутатов, заявил о «массовых нарушениях» со стороны иностранных СМИ в России. По его словам, у изданий есть возможность «халатно относиться ко всей системе власти» в стране из-за отсутствия жестких законодательных норм, уточняют "Ведомости".

В конце сентября комиссия Госдумы пообещала проверить публикации СМИ на предмет нарушения российского законодательства. 17 октября председатель комиссии Василий Пискарев заявил о выявленных нарушениях со стороны нескольких «иностранных медиа-ресурсов». Речь, в частности, шла о «Медузе», Русской службе Би-би-си, «Радио Свобода», «Настоящем времени», «Голосе Америки» и «МБХ Медиа».

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По словам Пискарева, издания нарушили закон во время выборов в Мосгордуму, что было подтверждено «ведомством, которое курирует вопросы исполнения законодательства в сфере СМИ», а также российскими СМИ — НТВ, «Федеральным агентством новостей» и RT. В чем именно заключались нарушения, Пискарев не пояснил.