Алтайские специалисты нашли бактерии в пищевых продуктах

Новости 24.10.2019 11:45 144

Род Proteus относится к семейству Enterobacteriaceae и включает следующие виды: Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus morganii, Proteus rettgeri.

В качестве возбудителей пищевых токсикоинфекций чаще всего встречается Pr. mirabilis; Pr. vulgaris. Бактерии рода Proteus - полиморфные палочки размером 0,5-0,6х1,2-3 мкм, подвижные (перетрихи) грамотрицательные, не образующие спор и капсул. Факультативные анаэробы.

Микроб хорошо культивируется на питательных средах. При посеве материала, содержащего палочку протея, в конденсационную воду свежескошенного агара (метод Шукевича) через несколько часов отмечается роение микроба, ползучий рост, в виде Н-формы (поверхность МПА покрывается тонкой прозрачной пленкой). Посев по методу Шукевича широко применяют в диагностических лабораториях при выделении палочки протея из объектов внешней среды и продуктов. На плотных углеводных средах (Эндо, Плоcкирева) Pr. morganii дает прозрачные, округлые, «нероящиеся» О-формы колонии. На среде Плоскирева вокруг прозрачных колоний, обладающих характерным запахом, среда окрашивается в желтоватый цвет. Более старого возраста колонии нередко мутнеют, а их центр окрашивается в бурый цвет. Посевы выращивают при 37°С в течение 18-48 ч.

Бактерии из рода Proteus погибают при 60°С в течение 1 ч, при 80°С - за 5 мин, устойчивы к низким температурам, переносят трехкратное попеременное замораживание и оттаивание, 1%-ный раствор фенола вызывает гибель протея через 30 мин.