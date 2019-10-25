Самый опасный вредитель урожая обнаружен алтайскими специалистами

Новости 22.10.2019 9:05 434

В период с 13 по 19 сентября 2019 специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» была идентифицирована восточная плодожорка в ферромонных ловушках. Ловушки предоставлены территориальным управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Из всех плодовых культур в качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая. Размножение двуполое. Превращение полное. Зимние условия переносят гусеницы в коконах, достигшие старших возрастов. В течение года в южных садах развиваются 5–6 поколений вредителя. В течение вегетационного периода можно наблюдать все стадии развития насекомых одновременно.

Небольшая бабочка с широкими, почти прямоугольными крыльями, задний и наружный край которых образуют угол. В состоянии покоя крылья кровлеобразно сложены вдоль спины. Тела бабочки окрашены в темно-серый цвет. Передние крылья покрывают серо-белые чешуйки, которые образуют малозаметные поперечные волнистые полоски по переднему краю крыла. Расположение светлых пятен на поверхности крыльев и форма этих пятен различны. Задние крылья серовато-коричневого цвета с широким костальным краем и серовато-белой бахромой. С нижней стороны и передние, и задние крылья серебристо-серого цвета. Крылья в размахе достигают 12–14 мм.

Ноги насекомого темно-бурого цвета, внутренняя сторона серебристая. Лапки черно-серого оттенка с узенькими колечками кремово-белого цвета. Усики нитевидной формы с тоненькими неясными белыми кольцами. Длина усиков достигает половины длины передних крыльев. Губные щупики светло-бурого цвета. Брюшко серое, серебристое, имеет бурый оттенок.