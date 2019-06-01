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Второй совладелец барнаульского «Бахетле» официально стал банкротом

Новости
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Новосибирский ритейлер Виталий Насоленко признан банкротом решением суда. Его просроченная кредиторская задолженность на пару с братом составляет около 1 млрд рублей, говорится в материалах арбитражного суда.

Заявления о признании банкротами братьев Насоленко, развивающих в Сибири магазины по франшизе «Бахетле», «Добрянка» и ряда других, в феврале текущего года подала фирма «Коллекторское агентство «Брокер-Консалт». В итоге одного из совладельцев  Евгения Насоленко признали банкротом в июне 2019 года, а дело Виталия Насоленко было отложено на конец сентября.

Как передает «Континент Сибирь», решения по искам кредиторов к бизнесменам арбитраж вынес на минувшей неделе, 21 октября они появились в базе единого федерального реестра сведений о банкротстве. Так, в отношении Виталия Насоленко введена процедура реализации имущества до 9 апреля 2020 года, Евгения Насоленко – до 16 апреля 2020 года. Финансовым управляющим должников утвержден Андрей Смирнов.

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По словам Андрея Смирнова, сумма долга Виталия Насоленко составляет около 412,2 млн рублей, Евгения Насоленко – около 430 млн рублей.

Напомним, два года назад суд признал АО «Новые торговые сети» («НТС») братьев Насоленко банкротом. Это общество управляло магазином «Добрянка» в Новосибирске, двумя «Бахетле» в Барнауле и двумя в Новосибирске (по франшизе), а также сетями магазинов «Столичный», «Санберри», «Лидер экономии» и «Универсам удачных покупок».

Теперь в Барнауле остался только один магазин «Бахетле», второй был закрыт в ТРЦ «Весна» в 2015 году. Собственники торгового центра подали иск в суд с требованием взыскать с продуктового ритейлера 2,8 млн из-за неоднократной просрочки платежей за аренду.

Многие не исключают того, что Насоленко решили обанкротить большинство своих компаний, чтобы сосредоточиться на развитии наиболее удачных форматов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что новосибирские бизнесмены рассматривают несколько перспективных площадок в регионах СФО для открытия «Добрянки». В качестве одного из городов назывался Барнаул. Предполагалось, что коммерсанты могут разместиться в ТРЦ Galaxy. Однако данная информация не подтвердилась.

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Автор: Политсиб.ру

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