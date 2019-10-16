Мэрию Кемерова оштрафовали на крупную сумму

Новости 21.10.2019 13:10 160

Администрация Кемерова должна будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение необходимых требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Об этом сообщает региональный сайт Кузбасса.

Сообщается, что ранее сотрудниками ГИБДД было установлено отсутствие дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на одной из улиц областной столицы. Кроме того, там же не было горизонтальной дорожной разметки 1.2, обозначающей край проезжей части, и тротуары.

Этих фактов оказалось достаточно, чтобы мировой судья постановил привлечь администрацию к ответственности с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако власти попытались обжаловать решение суда, но безуспешно.

По словам представителя администрации, установка дублирующих знаков, пешеходного ограждения и тротуара на указанном участке не предусмотрена программой благоустройства на 2019 год и, соответственно, не обеспечена финансированием. Вопрос исправления ситуации, по его словам, администрация рассмотрит при формировании проекта программы благоустройства на 2020 год с учетом объёма финансирования.