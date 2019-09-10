О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре?

Новости
472
0

Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат» состоялось в конце прошлой недели в Барнауле. К процессу подключают Алтайохранкультуру.

Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом»

Кофейня с собой

В начале сентября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к индивидуальному предпринимателю Ирине Агишевой об обязании снести самовольно возведенную на Партизанской, 60 постройку (кофейню «Черный квадрат»). В случае неисполнения комитет требует взыскать с предпринимателя неустойку в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тысяч рублей за каждый день просрочки, до фактического сноса кофейни.

«Политсибру» ранее уже писал, что фактически участком распоряжается владелец соседней территории Алексей Аболымов – совладелец стоявшего здесь ранее «барнаульского разлома». «Черным квадратом» владеют его дети – Ксения и Григорий. Предприниматель неоднократно заявлял, что постройка не является капитальной и представлял документы, подтверждающие правоту его слов. В случае проигрыша в суде он пообещал поставить на освободившемся месте шесть туалетов, которые точно нельзя будет назвать капитальными постройками, а здание кофейни провезти по городу.

Суд запретил продавать землю на месте «Барнаульского разлома»

Суд запретил продавать землю на месте «Барнаульского разлома»

Новости

Арбитраж частично удовлетворил ходатайство мэрии

883

Алексей Аболымов участвует в судебном процессе в качестве представителя Агишевой, он ходатайствовал о назначении строительно-технической экспертизы, представил вопросы для экспертов, а производство экспертизы просил поручить ООО «Алтайский Центр Оценки» - некой Дружининой А.П.

Следующее заседание назначено на 24 октября, к участию в деле привлечены краевая Госинспекция и Алтайохранкультура. Комитету поручено заблаговременно направить им копию искового заявления и приложенных к нему документов, а суду – сведения об экспертных учреждениях, сроках, стоимости экспертизы и все имеющиеся доказательства в обоснование требований. Ответчику к моменту заседания поручено представить все имеющиеся доказательства в обоснование своих доводов и возражений, Госинспекции и Алтайохранкультуре – письменный отзыв на иск с нормативно-правовым и документальным обоснованием.

«Кто ж его посадит? Он же – памятник!»

«Политсибру» решил разобраться, какое отношение к делу имеет Алтайохранкультура и выяснил, что расположенный рядом с кофейней жилой дом на проспекте Ленина,35 (1939-1940 годов постройки), является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Напомним, что зоны охраны объектов культурного наследия Барнаула в настоящий момент не определены. В августе был объявлен тендер по разработке проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия Барнаула, а также выполнению государственной историко-культурной экспертизы. Его выиграла московская компания ООО «Эксперт-наследие».

Охранные зоны культурно-исторических памятников Алтая определят москвичи?

Охранные зоны культурно-исторических памятников Алтая определят москвичи?

Новости

Накануне были рассмотрены заявки участников тендера на определение охранных зон культурно-исторических памятников Алтайского края

569

Разработка проектов должна завершиться лишь в декабре. Затем (возможно, уже после новогодних праздников) им предстоит пройти стадию обсуждения, после чего их изучат эксперты и общественный совет, и только после этого документы попадут в правительство Алтайского края.

Алтайохранкультура ищет тех, кто готов сохранить исторические памятники за 22,5 млн

Впрочем, подобная ситуация законодательством предусмотрена – если зоны охраны памятника не определены, то они устанавливаются автоматически на расстоянии 200-300 м от памятника (в зависимости от самого памятника и градостроительной ситуации). Согласно данным 2ГИС, кратчайшее расстояние от дома на Ленина,35 до «Черного квадрата» составляет всего 20 м.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: 2GIS

Комментарии (0)

1000