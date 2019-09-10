Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре?

Новости 21.10.2019 11:20 472

Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат» состоялось в конце прошлой недели в Барнауле. К процессу подключают Алтайохранкультуру.

Кофейня с собой

В начале сентября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к индивидуальному предпринимателю Ирине Агишевой об обязании снести самовольно возведенную на Партизанской, 60 постройку (кофейню «Черный квадрат»). В случае неисполнения комитет требует взыскать с предпринимателя неустойку в размере 100 тысяч рублей за первую неделю просрочки исполнения решения суда и в дальнейшем по 20 тысяч рублей за каждый день просрочки, до фактического сноса кофейни.

«Политсибру» ранее уже писал, что фактически участком распоряжается владелец соседней территории Алексей Аболымов – совладелец стоявшего здесь ранее «барнаульского разлома». «Черным квадратом» владеют его дети – Ксения и Григорий. Предприниматель неоднократно заявлял, что постройка не является капитальной и представлял документы, подтверждающие правоту его слов. В случае проигрыша в суде он пообещал поставить на освободившемся месте шесть туалетов, которые точно нельзя будет назвать капитальными постройками, а здание кофейни провезти по городу.

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Алексей Аболымов участвует в судебном процессе в качестве представителя Агишевой, он ходатайствовал о назначении строительно-технической экспертизы, представил вопросы для экспертов, а производство экспертизы просил поручить ООО «Алтайский Центр Оценки» - некой Дружининой А.П.

Следующее заседание назначено на 24 октября, к участию в деле привлечены краевая Госинспекция и Алтайохранкультура. Комитету поручено заблаговременно направить им копию искового заявления и приложенных к нему документов, а суду – сведения об экспертных учреждениях, сроках, стоимости экспертизы и все имеющиеся доказательства в обоснование требований. Ответчику к моменту заседания поручено представить все имеющиеся доказательства в обоснование своих доводов и возражений, Госинспекции и Алтайохранкультуре – письменный отзыв на иск с нормативно-правовым и документальным обоснованием.

«Кто ж его посадит? Он же – памятник!»

«Политсибру» решил разобраться, какое отношение к делу имеет Алтайохранкультура и выяснил, что расположенный рядом с кофейней жилой дом на проспекте Ленина,35 (1939-1940 годов постройки), является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Напомним, что зоны охраны объектов культурного наследия Барнаула в настоящий момент не определены. В августе был объявлен тендер по разработке проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия Барнаула, а также выполнению государственной историко-культурной экспертизы. Его выиграла московская компания ООО «Эксперт-наследие».

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Разработка проектов должна завершиться лишь в декабре. Затем (возможно, уже после новогодних праздников) им предстоит пройти стадию обсуждения, после чего их изучат эксперты и общественный совет, и только после этого документы попадут в правительство Алтайского края.

Впрочем, подобная ситуация законодательством предусмотрена – если зоны охраны памятника не определены, то они устанавливаются автоматически на расстоянии 200-300 м от памятника (в зависимости от самого памятника и градостроительной ситуации). Согласно данным 2ГИС, кратчайшее расстояние от дома на Ленина,35 до «Черного квадрата» составляет всего 20 м.