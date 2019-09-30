Жильцы новостройки в Барнауле терпят бомжей, мерзнут и страдают от потопов

Новости 21.10.2019 11:45 293

Жители Барнаула, переехавшие в новостройку по адресу Чернышевского, 186 столкнулись с рядом проблем, среди которых потопы квартир, бомжи в подвале и отсутствие отопления. Об этом пишет «Толк».

По словам жильцов дома, отопление им дали только 6 октября, вместо 25 сентября, когда был дан официальный старт отопительному сезону. Когда дали отопление, затопило несколько квартир с девятого по третий этажи второго подъезда. Жители дома рассказывают, что несколько квартир были выкуплены риелторами, которые зачем-то сняли радиаторы, а трубы не заглушили. Из-за этого отопление было отключено.

Радиаторы на место никто не вернул, но трубы заглушили, однако через два дня, во время второй попытки запустить отопление, затопило квартиры уже в первом подъезде.

Житель дома Никита Чумаков, рассказал, что у многих жильцов и у него самого батареи все еще холодные. Дом сдавала строительная компания «Алгоритм», а сейчас его обслуживает аффилированное с застройщиком ООО «УК Маяк».

«В управляющей компании нам сначала говорили, что необходимо сделать какие-то настройки, ждали специалиста. Недавно появилась новая версия – якобы из-за ошибки застройщика в системе заужены шайбы, из-за чего не проходит теплоноситель», - говорит Чумаков.

Также жильцы недовольны отсутствием горячей воды. Вместо нее из крана течет едва теплая, а между тем в квитанциях счет предъявляется как за горячую, да еще и выше по стоимости, чем в среднем по городу.

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Весной текущего года, подвал новостройки был затоплен талыми водами. По совам жильцов, входящих в состав совета по дому, в УК на их замечания не реагируют. Кроме того, недавно в их доме начали ночевать бомжи, которые пробираются внутрь через пожарные выходы.

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов объясняет, что полномочия совета по дому определены Жилищным кодексом и их не нужно как-то дополнительно подтверждать.

«Главная задача совета дома – актировать факты оказания некачественной услуги, чтобы потом можно было предъявить коммунальщикам претензии на перерасчет или компенсацию ущерба в зависимости от ситуации».

Другие эксперты отмечают, что при бездействии УК, совет дома может обратиться в Инспекцию строительного и жилищного надзора, в прокуратуру, в Роспотребнадзор или районную администрацию.

Директор УК Виктор Якунин, комментируя ситуацию с домом пояснил, что сейчас там оборудование работает исправно.

«Насколько я знаю, была авария на ТЭЦ-3, поэтому теплоноситель несколько снижен. По горячей воде: на утро пятницы температура составляла норму. Люди больше между собой общаются, вовремя не подают заявки диспетчеру, чтобы мы могли грамотно отрегулировать дом».

Помимо этого, директор ООО "УК Маяк" заверил, что проблема затопления подвала также не осталась без внимания застройщика и работы по ее устранению ведутся.