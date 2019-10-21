Россельхозбанк предоставил аграриям Алтая на сезонные работы 2,6 млрд рублей в 2019 году

Новости 21.10.2019 10:55 132

Объем выданных кредитов на проведение сезонных сельскохозяйственных работ в Алтайском региональном филиале Россельхозбанка на 15 октября 2019 года превысил 2,6 млрд рублей. Большая часть этих средств направлена на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса. Данной категории заемщиков предоставлено кредитов на сумму более чем 1,8 млрд рублей.

Руководитель ООО «Вирт» Павел Бейфорд, чьи предприятия расположены в шести районах края, считает, что «кредит Россельхозбанка очень помогает все сделать вовремя и быстро: купить ГСМ, семена, технику. Мы выращиваем все виды сельхозкультур, которые есть в Алтайском крае, кроме сахарной свеклы – пшеницу, озимые, ячмень, овес и многое другое. Наши объемы требуют четкой и быстрой работы, чтобы не упустить время. А в Россельхозбанке нас уже знают, оперативно и качественно обслуживают».

«Финансирование сезонно-полевых работ составляет более половины от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам Банка. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. Мы понимаем, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы уборочной компании, поэтому прилагаем все усилия, чтобы в полной мере обеспечить финансирование в регионе данного направления», - отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.