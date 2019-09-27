Необычный офисник продают в центре Барнаула за 90 млн рублей

Новости 21.10.2019 10:25 396

В центре Барнаула на продажу выставлено торгово-офисное здание по адресу Ленина, 43. По данным «Алтайского портала недвижимости», объект был построен порядка 20 лет назад между двумя жилыми "сталинками". Особенность пристройки заключается в том, что она очень узкая.

У этой пристройки четыре уровня, также имеется технический. Общая площадь составляет 857 кв. м. В настоящее время владелец продает здание целиком за 90 млн рублей, но при этом указывает, что цена договорная.

В последние годы торгово-офисные помещения здесь сдавались в аренду. Например, ранее в здании размещался "АлтайБизнесБанк" и ювелирный салон. Напомним, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «АлтайБизнесБанка» в январе 2018 года.

Еще в феврале 2017 года алтайское отделение сибирского управления ЦБ провело проверку, в результате которой выяснилось, что коммерческая организация испытывает серьезные финансовые проблемы. Во-первых, его уставной капитал составлял порядка 250 млн рублей, что ниже допустимого порога. Во-вторых, регулятор обратил внимание на выдачу крайне рискованных кредитов.

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По данным 2ГИС, на настоящий момент в указанной пристройке не располагаются никакие компании.

Объект находится на красной линии, имеет один один вход и мало окон. Он оборудован вентиляцией, кондиционированием, охранно-пожарной сигнализацией, видеонаблюдением. Территория имеет парковку на несколько машино-мест, в дворовой части расположены автомобильные боксы с автоматическими воротами для арендаторов. О планировке внутри офисов не сообщается.