Названы регионы Сибири с самым доступным газом для населения

Новости 21.10.2019 9:45 28

Названы регионы Сибири, жители которых получают самый доступный сетевой газ. Наиболее доступный газ зафиксирован в Томской области, а менее доступный в Алтайском крае.

Томская область находится на 12 месте в рейтинге регионов страны по доступности сетевого газа для населения, передают РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. В рейтинг были включены 73 региона.

Авторы исследования отмечают, что количество сетевого газа в Томской области, доступное на среднемесячную зарплату жителей во втором полугодии 2019 года, составило 6,92 тысяч кубических метров. При этом средняя потребительская цена на сетевой газ за этот же период времени составила 5,31 рублей за кубический метр.

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Говоря о других регионах Сибири, то Кемеровская область находится на 16 месте в списке. Средняя потребительская цена за газ во втором полугодии 2019 года здесь составила 5,66 рублей. Количество газа, доступное на средне­месячную зарплату жителей Кузбасса, равняется 6,16 тысячам кубических метров.

Немного меньше доступен газ в Новосибирской области - 24 место в рейтинге. Его средняя потребительская цена за газ здесь составила 6,12 рубля. Количество газа, доступное на средне­месячную зарплату жителей области, равняется 5,22 тысячам кубических метров.

К сожалению, в «двух Алтаях» и Омской области газ является самым недоступным среди регионов СФО. Так, Республика Алтай находится на 61 месте, Омская область и Алтайский край на 64 и 66 месте соответственно. Жители этих регионов на среднюю чистую заработную плату могут купить чуть больше 3 тысяч кубических метров сетевого газа.

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Низкая доступность в этих регионах обусловлена высокими ценами на сетевой газ. Например, в Республике Алтай средняя потребительская цена на сетевой газ за этот же период времени составила 7,70 рублей за кубический метр, в Омской области – 8,36 рублей, в Алтайском крае - 6,77 рублей.

Что касается России, то первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ — средняя потребительская цена за газ во втором полугодии 2019 года здесь составила 4,27 рубля. Количество газа, доступное на средне­месячную зарплату жителей ЯНАО, равняется 20,09 тысячам кубических метров.

Добавим, что стоимость природного газа для населения по регионам отличается более чем в семь раз.