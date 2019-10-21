О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Глава СПЧ может получить кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики

Новости
54
0

Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов, который покидает свой пост, возглавит новую кафедру ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, если разрешение на ее создание будет получено от секретариата международной организации.

Ответ от ЮНЕСКО Федотов рассчитывает получить до конца года, пишет РБК. Ранее глава СПЧ, который с 1993 по 1998 год был постпредом России в ЮНЕСКО, уже возглавлял кафедру ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности. В 1998 году она была создана в Институте международного права и экономики им. Грибоедова, а в 2009 году переведена во ВШЭ.

СПЧ проведет выездное заседание на территории «двух Алтаев»

СПЧ проведет выездное заседание на территории «двух Алтаев»

Новости

Прием граждан в Барнауле состоится 3 июня

283

«На кафедре велась серьезная работа, мы готовили аспирантов, проводили регулярные конференции, выпускали учебники, некоторые наши аспиранты стали вполне серьезными учеными», — перечисляет Федотов. В 2017 году кафедра не отправила вовремя один из отчетов в штаб-квартиру организации в Париж, «и поскольку там с этим делом строго, ЮНЕСКО распорядилась исключить ее из состава своих кафедр», рассказал Федотов. «Это была не очень приятная ситуация. В течение двух лет я пытался добиться восстановления кафедры в Высшей школе экономики, но в ЮНЕСКО ответили, что такая процедура не предусмотрена», — говорит глава СПЧ.

На Алтае зарегистрирован первый в Западной Сибири клуб ЮНЕСКО

О том, что Федотов покидает пост советника президента и главы президентского совета по правам человека, стало известно 17 октября. Федотов по-прежнему не комментирует информацию о своем уходе. В качестве причины называется достижение им предельного возраста нахождения на госслужбе — 70 лет.

Несколько десятков жалоб поступило членам СПЧ в первый день работы в Барнауле

Несколько десятков жалоб поступило членам СПЧ в первый день работы в Барнауле

Новости

Выявленные проблемы и предложения по их разрешению будут изложены в рекомендациях по итогам выездного заседания

903

Однако у президента была возможность продлить контракт Федотову, как это было сделано в 2017 году в отношении помощника главы государства по международным вопросам Юрия Ушакова, также достигшего 70-летнего возраста.

В СПЧ рассказали, как можно спасти алтайский лес

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000