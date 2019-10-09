Что изменится после кадастровой оценки недвижимости на Алтае?

Новости 21.10.2019 8:15 104

Региональный Минфин прогнозирует, что поступления от имущественных налогов серьёзно уменьшатся в Алтайском крае, передают «Вести 22». Особенно болезненно это может сказаться на доходах сельских поселений.

Уже с 2020 года налог на дома и квартиры будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости, но первые квитанции с новыми суммами жители региона получат только в 2021 году. Владельцы квартир имеют право на налоговый вычет – плата не взимается с 20 кв. м от площади помещения, у владельцев жилых домов – с 50 кв. м. Таким образом, большинство сельских жителей практически не будут платить налог на имущество. Это приведёт к снижению доходов поселений.

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Министр финансов Алтайского края Данил Ситников обратил внимание, что основная масса жителей в сёлах проживают в жилье площадью до 50 кв. м.

«Мы ожидаем существенное сокращение доходов поселений. Даже думаем о том, как эти вещи компенсировать. По городским территориям, в зависимости от ставок, которые они примут, ситуация может быть разной: неравномерной и неравнозначной», - прокомментировал Ситников.

Он добавил, что до 1 декабря этого года муниципалитеты должны установить новые ставки налога на имущество.

«На сегодняшний день в половине поселений уже приняли соответствующее решение. В некоторых территориях утвердили минимальный коэффициент – 0,1, а в Барнауле депутаты приняли максимальную ставку – 0,3%. За прошлый год поступления от налогов на жильё в крае составили примерно 1 млрд рублей», - отметил Ситников.

Какой объём средств получат территории после ведения кадастровой оценки, по мнению министра финансов, прогнозировать сложно.