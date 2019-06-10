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Александр Ерохин отремонтировал аудиторию родного вуза и поместил там свое изображение

Новости
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Уроженец Барнаула и футболист сборной России Александр Ерохин отремонтировал аудиторию в Алтайском государственного педагогическом университете (АлтГПУ), который он недавно окончил. Помещение назовут в честь бывшего студента.

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Ерохин получил в этом году диплом магистра. По словам преподавателей, он учился хорошо и добросовестно, приезжал на сдачу экзаменов. После вручения диплома полузащитник «Зенита» решил сделать подарок родному университету. Он сам купил все оборудование и материалы. Теперь в кабинете новые парты, двери и окна.

На стене художник изобразил портрет Александра Ерохина. Скоро там должны появиться напутственные слова студентам. Аудитория находится на первом этаже главного корпуса, помещение оформлено в бело-голубых «зенитовских» тонах. Недавно Ерохин стал чемпионом страны вместе с питерцами. Официальное открытие аудитории состоится в ближайшее время.

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Автор: Политсиб.ру

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