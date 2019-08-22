Умер участник ДТП, в котором фигурировал сын Вадима Надвоцкого

Новости 20.10.2019 19:10 143

В больнице скончался житель Барнаула Константин Малютин. Он стал участником аварии, которая произошла 21 сентября. Погибший находился в одной машине вместе с сыном бывшего полицейского Вадима Надвоцкого, который раньше возглавлял подразделение регионального МВД по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Надвоцкого обвиняют во взятке и он находятся под следствием.

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После аварии Константин впал в кому, так и не придя в сознание. Ему было 27 лет, он работал в ГИБДД. Напомним, авария произошла неподалеку от турзоны Бирюзовая Катунь в Алтайском крае. Автомобиль BMW 335XI слетел с дороги в овраг и врезался в дерево, пишет "Алтапресс".

В машине был сын Надвоцкого Вячеслав, погибший Константин и две девушки. Кто находился за рулем, пока неизвестно. Правоохранители также не сообщили, находились ли водитель и пассажиры в состоянии алкогольного опьянения. Вячеслав Надвоцкий получил травму головы и позвоночника. Аналогичные повреждения зафиксированы у двух девушек.