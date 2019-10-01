Тайник с автомобильными номерами нашли в Барнауле

На одной из строительных площадок Барнаула нашли закопанные автомобильные номера. Находку обнаружили в районе «Дружный-3». Об этом сообщили подписчики пабилка «Инцидент Барнаул». Пользователи предполагают, что это номера угнанных автомобилей.
Они совершили угон четырех дорогостоящих автомобилей
Среди других версий комментаторов — авторазбор, находящийся поблизости или развод автомобилистов со скрученными номерами. Правда такая схема уже давно потеряла актуальность после изменений в законодательстве.
Большинство пользователей сошлись во мнении, что автору фото лучше обратиться в полицию, которая разберется, откуда на стройке появился схрон с автомобильными номерами.
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