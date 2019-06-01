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Власти Алтайского края обеспокоены ассортиментом продуктов в торговых сетях

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В торговых сетях Алтайского края стало меньше качественных продуктов из-за слабой платежеспособности населения и сокращения потребительского спроса. Об этом сообщил замначальника управления по пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Алатйского края Александр Кондыков.

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«Снижается потребительский спрос на качественную продукцию, и представленность качественной продукции в таких сетевых магазинах, как «Мария-Ра», «Лента», - цитирует Кондыкова «Интерфакс». - Там, по большей части, представлен дешевый сегмент из не полностью натурального сырья, а качественной продукции, в том числе алтайской, там не очень много».

Такое заявление он сделал в ходе выступления на итоговом заседании IX Столыпинской конференции.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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