Власти Алтайского края обеспокоены ассортиментом продуктов в торговых сетях

Новости 20.10.2019 18:22 141

В торговых сетях Алтайского края стало меньше качественных продуктов из-за слабой платежеспособности населения и сокращения потребительского спроса. Об этом сообщил замначальника управления по пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Алатйского края Александр Кондыков.

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«Снижается потребительский спрос на качественную продукцию, и представленность качественной продукции в таких сетевых магазинах, как «Мария-Ра», «Лента», - цитирует Кондыкова «Интерфакс». - Там, по большей части, представлен дешевый сегмент из не полностью натурального сырья, а качественной продукции, в том числе алтайской, там не очень много».

Такое заявление он сделал в ходе выступления на итоговом заседании IX Столыпинской конференции.