Одиночный пикет в защиту сквера прошел в Барнауле

Новости 20.10.2019 17:50 136

В Барнауле местная жительница вышла на одиночный пикет с плакатом против строительства гостиницы Radisson на месте сквера с аистами в центре города. Ее зовут Татьяна Труфанова. Фотографии широко растиражировали в соцсетях. Сам пикет прошел без происшествий.

«Оставьте горожанам сквер», - гласит надпись на плакате.

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Ранее противники строительства гостиницы на месте зеленого уголка преимущественно возмущались в соцсетях. Нынешняя акция стала первым примером уличной активности.

Напомним, горожане обеспокоены судьбой площади Сахаров, где собираются начать стройку. Дискуссия то утихает, то вновь вспыхивает после подобных новостей. Многие барнаульцы не рады точечной застройке. Какие бы архитектурные решения не предлагали проектировщики, остается факт: еще один зеленый уголок семейного отдыха у барнаульцев могут забрать.

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Также стало известно, как возможно будет выглядеть гостиница Radisson, если ее построят. Архитекторами выступили Архипов К.Ю. и Рябцев М.В.