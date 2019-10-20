Автомобиль снес ЛЭП и оставил без света два поселка в Барнауле

Новости 20.10.2019 17:30 133

Село Лебяжье и поселок Центральный в пригороде Барнаула остались без света. Причина — ДТП, в котором оказалась повреждена линия электропередач, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии. Оказалось, что автомобиль повредил одну из опор ЛЭП на Садовой улице. Это привело к отключению электроэнергии.

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Без света остались 150 частных домов, шесть многоквартирных в районе Опытной станции, котельная (на 30 домов) и водонапорная башня (1000 потребителей). Энергетики запустили резервный генератор, насос котельной работает на циркуляции теплоносителя.

На месте аварии работает две единицы техники и пять человек бригады. Они уберут поврежденную опору и переключат провода. Свет должны дать в ближайшие часы.

UPD. Электроснабжение и водоснабжение восстановлено.