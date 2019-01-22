О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Дело директора новосибирского планетария закончат рассматривать в ноябре

Новости
108
0

Суд Октябрьского района Новосибирска заканчивает рассмотрение дела бывшего директора Большого новосибирского планетария Сергея Масликова. Заключительные заседания пройдут 29 октября и 5 ноября. Масликова обвиняют в получении взятки и отмывании денег. Общая сумма — 700 тысяч рублей.

Его арестовали 5 февраля 2018 года по обвинению в получении взятки. Затем отправили в СИЗО. Директора планетария поддержали многие ученые, педагоги, космонавты, депутаты, коллеги. Петиция в его защиту набрала 10 тысяч голосов.

Церковь рассказала, сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный»

Церковь рассказала, сколько она готова «терпеть» планетарий в парке «Изумрудный»

Новости

Здание официально отдадут церкви

1673

Следствие считает взятками деньги, полученные от сдачи в аренду имущества планетария, в том числе, кинокамеры. По ходу расследования Масликова выпустили под подписку о невыезде, меняли обвинение на злоупотребление должностными полномочиями, но потом опять вернули на более жесткие статьи по взяткам. В таком виде оно и ушло в суд, сообщает «Тайга. Инфо».

Новый планетарий построили в Новосибирске в 2011 году. Сергей Масликов руководил им с первых дней. В сентябре 2018 года он уволился, не дожидаясь окончания расследования.

Алтайохранкультура высказалась о законности переезда планетария в кинотеатр «Родина»

Алтайохранкультура высказалась о законности переезда планетария в кинотеатр «Родина»

Новости

Концепция планетария принята и будет реализована после ремонта в кинотеатре "Родина"

2301

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Большой новосибирский планетарий

Комментарии (0)

1000