Виктор Томенко сходил на матч «АлтайБаскета»

Новости 20.10.2019 15:51 149

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил домашний матч «АлтайБаскета» против «Тамбова». В присутствии главы региона барнаульские баскетболисты победили со счетом 81:79. Это была первая домашняя игра сезона.

Матч получился очень драматичным, с лихо закрученным сюжетом. Например, в третьей четверти «Тамбов» вел плюс 14. Тренер алтайской команды Борис Соколовский взял тайм-аут и выдал хорошую мотивирующую речь, после чего «АлтайБаскет» бросился в погоню. Стало много получаться, залетали даже трехочковые. Кто победит, не было ясно до последней секунды.

В последние мгновения барнаульцы вели 79:76, но гости забросили трехочковый. За три секунды до конца на «баскетовце» сфолили и наш игрок получил право на бросок двух штрафных. Оба раза он был точен. За оставшиеся три секунды «Тамбов» не успел организовать еще одно взятие.