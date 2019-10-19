Красноярский край объявил траур по погибшем при прорыве дамбы

Новости 20.10.2019 15:21 146

В Красноярском крае объявили траур по погибшим рабочим при прорыве дамбы на реке Сейба. В понедельник 21 октября в регионе приспустят все флаги, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. По данным МЧС погибло 15 человек, еще шесть продолжают числиться как пропавшие без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц. По одной из версий дамбу могло прорвать из-за разрушения другой плотины — выше по течению.

Десять человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба еще 15 неизвестна - МЧС Новости 19.10.2019 10:25 Пострадали рабочие золотодобывающей артели 266

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, Владимир Путин знает о трагедии. Он поручил принять все необходимые меры по оказанию помощи людям, выяснению причин происшествия и недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты. Следственный комитет уже провел несколько задержаний подозреваемых.