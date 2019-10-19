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Снегопад вновь оставил без света Солонешенский район

Новости
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Снегопад повторно нарушил энергоснабжение части Солонешенского района Алтайского края. На территории района зафиксировали снежный покров в 3,5 см. Из-за налипшего снега в нескольких местах образовался обрыв проводов, упали несколько опор.

Без электричества остаются 1600 человек в 20 селах. Энергетики устраняют аварию. На месте работает глава района Виктор Горбачев. Он докладывает о ситуации губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Ранее Горбачев объяснял, что район не имеет резервной линии энергоснабжения, поэтому в сильную непогоду случаются порывы на линии электропередачи.

Почти 9 тысяч человек осталось без света из-за аварии в Солонешенском районе

Почти 9 тысяч человек осталось без света из-за аварии в Солонешенском районе

Новости

В настоящее время задействовано три дизель-генераторных установки

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Рабочие обещают вернуть подачу электричества в течение нескольких часов до конца дня. Напомним, вчера, 19 октября, Солонешенский район также провел несколько часов без света. Приходилось задействовать дизельные генераторы, чтобы подать энергию на важные объекты. Электроснабжение восстановили, но, как видно, ненадолго.

UPD. Электроснабжение восстановлено.

Автор: Политсиб.ру

Фото: t.me/lenina59

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