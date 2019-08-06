Новый купол поставили на здание Театра кукол в Барнауле

20.10.2019 13:30 202

В Барнауле продолжается строительство здания детского Театра кукол. Строители уже установили на его верхней части большой купол.

Фотокорреспондент Олег Укладов подготовил репортаж этого события. Подобный купол стоял на прежнем здании, которое полностью снесли, поскольку оказалось дешевле построить новый театр, чем реконструировать существующий. Покрытие этого купола собирали вручную.

Напомним, строительство нового здания кукольного театра «Сказка» началось в 2018 году. С 2017 года театру разрешили занять здание бывшего кинотеатра «Родина». Сдача объекта планировалась летом 2019 года, однако затем срок сдвинули примерно на полгода. Стоимость контракта составила 297,5 млн рублей. Контракт с подрядчиком, компанией «Селф», заключили в декабре 2017 года.

Двухэтажное здание театра сможет принять более двухсот человек. На первом этаже запланированы помещения для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровая комната. На втором этаже - музей театра и административные помещения.