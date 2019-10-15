АКЗС может поменять закон по школьному питанию для инвалидов

Новости 20.10.2019 12:30 235

«Единая России» выступила за бесплатное двухразовое школьное питание для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие предложения фракция в АКЗС внесла в проект бюджета на 2020 год. Для этого нужно будет скорректировать несколько региональных законодательных актов.

В школах Алтайского края учатся 9517 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это без учета коррекционных школ.

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«Проведя консультации с профильными министерствами и взяв за основу среднюю стоимость двухразового питания, включающего горячий завтрак и обед, а также количество дней посещения образовательных организаций с учетом коэффициента фактической посещаемости детей, мы вышли на общую цифру в размере 110,1 млн рублей. Именно столько потребуются заложить в расходных обязательствах краевого бюджета при его формировании на 2020 год», - рассказала председатель комитета АКЗС Татьяна Ильюченко.

По этим подсчетам цена двухразового питания составляет 100 рублей. Количество учебных дней в году — 170. При этом стоит отнять время на медосмотры и лечение таких детей. Таким образом, коэффициент фактической посещаемости составит 0,68. Авторы проекта считают, что нововведение позволит не только поддержать детей-инвалидов, но и сформировать у них правильные пищевые привычки.

«Не все семьи могут обеспечить качественное, полноценное питание детям. А если взять семьи с детьми-инвалидами, где значительная часть семейного бюджета уходит на лечение, оздоровление и другие процедуры, то перемены становятся просто необходимыми. Депутаты тем самым поддержат институт семьи», - считает председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна - доступная среда» в Алтайском крае Вячеслав Кайгородов.

Пока в парламенте консультируются по этому законопроекту. В октябре, на сессии АКЗС, определят параметры бюджета края. На ноябрьской сессии уже будут распределять бюджет по статьям.