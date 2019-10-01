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Бийчанин угнал автомобиль друга у него на глазах

Новости
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Угон автомобиля произошел в Бийске. Как установили правоохранители, 26-летний парень пришел в гости к знакомому. Он попросил хозяина дать ему автомобиль покататься, но получил отказ. В ходе ссоры гость незаметно взял ключи от иномарки, вышел на улицу и завел машину.

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Они совершили угон четырех дорогостоящих автомобилей

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Ее владелец только успел увидеть, как автомобиль отъезжает от его дома. Хозяин обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полицейские объявили план «Перехват» и задержали угонщика. Машину вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Также выяснилось, что задержанный был ранее судим. Его подозревают и в других делах по краже чужого имущества.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com

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