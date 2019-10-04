Траву с землей привезли в алтайское село вместо угля

Перед началом отопительного сезона в Кулундинский район пришло некачественное топливо. Под видом угля сюда поставили смесь из сухой травы и земли. Рабочие пытаются очистить его от посторонних примесей, но помогает это слабо. Об этом сообщают «Вести-Алтай».
Коммунальщики рассказали о готовности к отопительному сезону
Рабочие сомневаются, что с помощью этого «топлива» можно подать нормальную температуру в дома. Кстати, это далеко не первый случай, когда в алтайские города и села привозят плохой уголь. В августе 2019 году в город-курорт Яровое завезли мокрый уголь. Топливо стекало из вагонов при выгрузке.
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