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Руководитель краевого МФЦ перешел на работу в правительство

Новости
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Директор краевого «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» Денис Тишин сменил место работы и должность. С недавнего времени он занимает пост замминистра экономического развития Алтайского края.

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Соответствующий документ подписал 16 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В распоряжении сказано, что к своим непосредственным обязанностям Денис Тишин приступит с 21 октября. Три месяца он будет работать на испытательном сроке.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: mfc22.ru

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