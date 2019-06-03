Руководитель краевого МФЦ перешел на работу в правительство

Новости 20.10.2019 9:45 247

Директор краевого «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» Денис Тишин сменил место работы и должность. С недавнего времени он занимает пост замминистра экономического развития Алтайского края.

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Соответствующий документ подписал 16 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В распоряжении сказано, что к своим непосредственным обязанностям Денис Тишин приступит с 21 октября. Три месяца он будет работать на испытательном сроке.