Руководитель краевого МФЦ перешел на работу в правительство

Директор краевого «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» Денис Тишин сменил место работы и должность. С недавнего времени он занимает пост замминистра экономического развития Алтайского края.
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Соответствующий документ подписал 16 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В распоряжении сказано, что к своим непосредственным обязанностям Денис Тишин приступит с 21 октября. Три месяца он будет работать на испытательном сроке.
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