Семья «барнаульской шпионки» намерена встретиться с ней в московском аэропорту

Новости 19.10.2019 19:00 127

Семья уроженки Барнаула Марии Бутиной, арестованной в США, будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил "РИА Новости" отец девушки Валерий Бутин.

"Пока ничего не известно, дата освобождения не меняется – это 25 октября. Подробностей никаких нет, ни номера рейса, ни времени. Процедура высвобождения традиционная, в тюрьме ее передадут сотрудникам миграционной службы, они ее депортируют в течение 24 часов из страны. Мы конкретики не знаем, будем встречать, наверное, в одном из московских аэропортов семьей, еще одна дочь приедет из Санкт-Петербурга, в ближайшие дни все станет ясно", - сказал Бутин.

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Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.