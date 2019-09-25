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Самолет Улан-Удэ - Москва сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе

Новости
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Самолет SmartAvia рейсом из Улан-Удэ был вынужден сесть в Красноярске. Автор сообщения о бомбе оказался опоздавшим пассажиром, информирует РБК.

Экипаж самолета авиакомпании SmartAvia, вылетевшего в 12:30 по местному времени из Улан-Удэ в Москву, попросил запросил экстренную посадку в Красноярcке. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стало сообщение о якобы заложенном на борту взрывном устройстве.

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Анонимное сообщение поступило, когда самолет набрал высоту и уже находился между Иркутском и Красноярском. Командиру экипажа был отдан приказ о посадке в ближайшем аэропорту. Всего на борту лайнера 141 пассажир, из них 10 детей, и шесть членов экипажа.

В SmartAvia рассказали, что звонок о бомбе поступил на номер «112». Представители авиакомпании сообщили, что связались с правоохранительными органами и рассказали о том, что один из пассажиров на рейс опоздал. Полицейские вычислили, что звонок был сделан из номера гостиницы в Улан-Удэ. Туда прибыли оперативники, и уже на выходе из здания задержали подозреваемого, который признался, что он и был «телефонным террористом».

Автор: Политсиб.ру

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