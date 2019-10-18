Коммунальная авария в Барнауле оставила без холодной воды десятки домов

Новости 19.10.2019 15:15 182

19 октября произошла авария на водопроводе в Индустриальном районе Барнаула. Из-за этого ограничена подача холодной воды в 45 домах, пишет "Алтайская правда".

По данным мэрии, это коснулось жильцов домов по улицам Лесная поляна - от здания № 5г до здания № 30 и Сибирской - от здания № 40 до здания № 68. Поврежден водопровод диаметром 60 мм. Аварию устраняют рабочие "Барнаульского водоканала".

Между тем "Барнаульский водоканал" сообщает, что в связи с проведением плановых работ по замене задвижек на водопроводной сети по адресу: улица Попова, 216 с 09:00 до 19:00 в воскресенье, 20 октября, будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: Попова, 167а, 167б, 167в, 167г, 216-220, 220а, 220б, 220-226; Власихинская, 129-133в, 135.