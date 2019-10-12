11 тысяч детей заболели ОРВИ в Алтайском крае за неделю

Новости 19.10.2019 16:10 156

В Алтайском крае с 7 по 13 октября зарегистрировано 15,4 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на уровне среднемноголетних показателей.

Среди заболевших ОРВИ 72% составляют дети в возрасте до 14 лет. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. При лабораторных исследованиях выделяются вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

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Закрытых детских дошкольных и образовательных учреждений в крае нет, передает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Тем временем в регионе планируют привить против гриппа в текущем году 1,215 млн человек, или 51,5% населения края. По состоянию на 18 октября, в крае против гриппа привито 544,7 тысяч человек, из них 166,6 тысяч детей.