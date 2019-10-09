Коммунисты выдвинули депутата Барнаульской думы на должность главы города

Новости 19.10.2019 13:00 112

19 октября в Барнауле прошел пленум городского комитета КПРФ. По его итогам партийцы приняли решение выдвинуть кандидата на пост главы города. Им стала депутат Барнаульской гордумы от КПРФ Елена Хрусталева.

Об этом «Политсибру» сообщил источник в партии. К слову, Елена Хрусталева приходится внучкой бывшему первому секретарю Алтайского крайкома КПСС Александру Георгиеву, руководившему регионом на протяжении 15 лет.

Что касается кандидатов от других партий, то известно о решении «Справедливой России» бойкотировать конкурс на пост сити-менеджера. Справороссы намерены продолжать борьбу за возвращение всенародных выборов мэра Барнаула.

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В ближайшее время своего кандидата выдвинет ЛДПР. Ранее о желании принять участие в выборах мэра уже заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» Андрей Крылов. Возможно, на конкурс заявится и пенсионер Владимир Барсуков, который претендовал на пост градоначальника уже три раза: в 2010, 2012 и 2015 годах.

В настоящее время исполняющим обязанности мэра является первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Экс-глава города Сергей Дугин ушел в отставку 15 августа.

Елена Хрусталев родилась 3 июня 1960 года в Барнауле. В настоящее время является профессором кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского медуниверситета. Доктор медицинских наук. Избрана в состав БГД в 2017 году по партспискам, входит в состав комитета по социальной политике.