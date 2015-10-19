На Алтай привезут мощи Георгия Победоносца

Новости 19.10.2019 14:10 231

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в воскресенье, 20 октября, перед началом Божественной Литургии в Кафедральный храм преподобного Макария Алтайского, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий привезет ковчежцы с частицами мощей святого великомученика Георгия Победоносца и святой блаженной Матроны Московской.

С 22 по 24 октября эти святыни будут находится в Преображенской церкви Горно-Алтайска, а с 24 октября по 7 ноября посетят различные приходы Горноалтайской епархии, сообщают "Новости Горного Алтая".

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Святой великомученик Георгий Победоносец издревле почитался на Руси. Об этом красноречиво говорит герб Москвы, где святой Георгий изображен в серебряных доспехах на коне, поражающий золотым копьем черного Змия.

Святая блаженная Матрона Московская – также одна из самых известных и чтимых в России святых. Имевшая от рождения дар чудотворения, она еще до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница. Вся ее жизнь была примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания.