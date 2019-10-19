Новосибирец получил условный срок за взятку алтайскому таможеннику

Новости 19.10.2019 13:35 32

В Алтайском крае осужден менеджер-логист за дачу взятки должностному лицу Горнякского таможенного поста. По сообщению Западно-Сибирского СУТ СК, житель Новосибирска, менеджер-логист по транспортным операциям, признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Деньги предназначались бывшему начальнику отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни. За сумму в размере 190 тысяч рублей экс-начальник должен был не брать во внимание ненадлежащее таможенное оформление товаров, принадлежащих коммерческой организации.

Профессия таможенника оказалась самой популярной в Барнауле по версии Yandex Новости 12.07.2019 12:15 В Волгограде же предпочитают обучаться на патологоанатома 1171

Менеджер получил 4 года условно. Также он будет обязан заплатить штраф в размере 380 000 рублей. Уголовное дело в отношении самого бывшего начальника отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни судом не рассмотрено.