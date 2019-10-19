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Новосибирец получил условный срок за взятку алтайскому таможеннику

Новости
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В Алтайском крае осужден менеджер-логист за дачу взятки должностному лицу Горнякского таможенного поста. По сообщению Западно-Сибирского СУТ СК, житель Новосибирска, менеджер-логист по транспортным операциям, признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Деньги предназначались бывшему начальнику отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни. За сумму в размере 190 тысяч рублей экс-начальник должен был не брать во внимание ненадлежащее таможенное оформление товаров, принадлежащих коммерческой организации.

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Менеджер получил 4 года условно. Также он будет обязан заплатить штраф в размере 380 000 рублей. Уголовное дело в отношении самого бывшего начальника отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни судом не рассмотрено.

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Автор: Политсиб.ру

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