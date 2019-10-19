Почти 9 тысяч человек осталось без света из-за аварии в Солонешенском районе

Новости 19.10.2019 12:05 65

В Солонешенском районе ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. В 8:32 произошло отключение ВЛ 110 кВ Петропавловская-Солонешенская. Информация размещена в Telegram-канале "Ленина, 59", который, как считается, имеет отношение к краевому правительству.

Под отключение попало 33 населенных пункта района и 26 социально-значимых объектов, ЧС затронула 8800 жителей.

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По информации Минпрома региона, в настоящее время задействовано 3 дизель-генераторных установки. На осмотре электролинии и объектов энергоснабжения находятся 5 бригад, 17 человек, 6 единиц техники. В настоящее время остаются без электроэнергии 3 населенных пункта и около 600 жителей сёл. Работа водозаборов переведена на энергоснабжение от дизельных электростанций.

Губернатор края проинформирован о случившемся. Он контролирует ход устранения аварии.

По словам главы Солонешенского района Виктора Горбачева, если в течение ближайших двух-трех часов повреждение на линии не будет устранено, специалисты запустят дополнительные резервные источники, чтобы подать тепло в больницу и жилые дома.