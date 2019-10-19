Родной сын опекунши из Заринска обвинил ее приемных детей в разврате

Новости 19.10.2019 11:40 87

Валентин Ситников, родной сын женщины из Заринского района, которую подозревают в регулярном избиении приемных детей, опроверг обвинения в адрес матери. Он рассказал, что старшие дети якобы вели половую жизнь на глазах младших братьев и сестер.

Ситников отрицает побои приемных детей своей матерью. А двух старших приемных детей попросили уйти из семьи, потому что те еще в 14 лет начали вести половую жизнь. Это часто происходило при младших братьях и сестрах, сообщает «Пятый канал».

«Их отстранили из-за того, что они порнуху устроили в доме. Когда 14 лет Лиле было, она переспала с Лешей. Из-за этого их отстранили из нашей семьи. А зачем в такое время заниматься сексом? Еще заставили собственную сестру тоже», — объяснил Ситников.

Дети под психотропами: очередное уголовное дело возбудили против опекунов на Алтае Новости 16.10.2019 19:55 На данный момент дети изъяты из опекаемой семьи 478

По его словам, дети жили в хороших условиях, и в семье никогда не прибегали к жестокости. Мать давала им свободу и достаточно обеспечивала. Соседи женщины-опекуна также не замечали странностей в ее поведении. Они уточнили, что никогда не слышали криков из квартиры. «Дети довольные, я вчера их видела в больнице, они счастливые, сказали: „Мы ждем маму“. Скандалов не слышим никаких», — рассказали соседи подозреваемой.

Ранее сообщалось, что в Заринске приемные дети обвинили своих опекунов в издевательствах. Мачеха наказывала их из-за незначительных оплошностей и давала им психотропные препараты. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям.

Детей изъяли из семьи и увезли в Заринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.