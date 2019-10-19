Пять студентов АГАУ будут получать ежемесячную стипендию от Россельхозбанка

Новости 19.10.2019 11:15 66

Лучшие студенты Алтайского государственного аграрного университета получат именные стипендии от Россельхозбанка. В рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов объявил о запуске стипендиальной программы для студентов 54 вузов на 2019/2020 учебный год.

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Сегодня Банк дает старт стипендиальной программе, чтобы помочь профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых аналитиков и бизнесменов. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути», – сказал председатель правления РСХБ Борис Листов.

Глава Россельхозбанка подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.

«Стипендиальная программа – хорошая мера с точки зрения того, что стимулирует студентов лучше учиться. Это повышает имидж банка, так как показывает его заинтересованность в работе с будущими представителями отрасли. Для нас важно сотрудничество с таким партнером, как Россельхозбанк, тем более, что оно развивается в разных направлениях, в том числе через совместное развитие банковской школы в нашем вузе, кампусного проекта. Говоря о стипендии, мы коллегиально выберем лучших студентов нашего вуза на ее получение, так что Россельхозбанку краснеть за них не придется», – отметил ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

«Это хорошая форма сотрудничества с высшей школой, поддержка талантливых и целеустремленных. Особенно радостно, что наш аграрный университет вошел в число победителей, так как мы давно и плодотворно сотрудничаем», – считает директор Алтайского регионального филиала АО Россельхозбанк Николай Бойко.