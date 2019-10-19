Мэр сибирского города лишен прав за пьяное вождение

Новости 19.10.2019 10:50 92

Мировой суд в Лесосибирске Красноярского края оштрафовал главу города Андрея Хохрякова на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав сроком на полтора года. Об этом пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на собственный источник.

Глава города был задержан в нетрезвом виде за рулем автомобиля в июне нынешнего года. Согласно постановлению на официальном сайте мирового суда, Хохряков, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции 21 июня на трассе Красноярск-Енисейск при помощи сирены и проблесковых маячков.

Экс-мэр Горно-Алтайска получил условный срок по двум статьям УК Новости 07.10.2019 16:45 Прокуратура просила реальный срок 3269

"Водитель находился с признаками алкогольного опьянения. Хохряков был доставлен в отдел МВД, где ему было предложено продуть прибор Alcotest 6810 на признаки в выдыхаемом воздухе этилового спирта алкоголя, на что он не согласился, после чего ему было предложено проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, на что Хохряков согласился... По результатам медицинского освидетельствования было установлено состояние алкогольного опьянения водителя", - говорится в документе.

Суд признал Хохрякова виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Также он должен будет оплатить стоимость хранения на стоянке задержанной машины.

По информации официального сайта мэрии Лесосибирска, Хохряков занимает должность главы города с ноября 2015 года.