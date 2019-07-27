Десять человек погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба еще 15 неизвестна - МЧС

Новости 19.10.2019 10:25 106

В результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края 10 человек погибли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. За медицинской помощью обратились 19 человек, судьба еще 15 неизвестна.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Это случилось около 06:00 по местному времени. Вода затопила два рабочих общежития временного типа.

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К ликвидации последствий происшествия привлекли 270 человек и 50 единиц техники, в том числе авиацию, уточняет агентство. «На золотодобывающем прииске размыло дамбу и водой разрушило несколько балков, в которых находились рабочие», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета. На место происшествия отправили оперативно-следственную группу, обстоятельства гибели рабочих выясняются.